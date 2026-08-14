Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray'a konuk oldu.
Çorum FK, Süper Lig'de evinde 35 maçtır yenilmeyen Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.
Kırmızı siyahlılar, Süper Lig'deki ilk maçında iyi bir oyunla Galatasaray deplasmanında 1 puanla evine döndü.
Kırmızı siyahlılar geriye düştüğü maçta Alexandros Kyziridis'in 59.dakikada harika golüyle beraberliği sağladı.
Bu golden 2 dakika sonra sahneye Ramirez çıktı ve Çorum FK'yı 2-1 öne geçirdi.
70.dakikada Yunanlı futbolcu Kyziridis kırmızı kart gördü.
Son 20 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalan kırmızı siyahlılar Osimhen'in golüne engel olmadı ve maç 2-2 sona erdi.
Muhabir: Fatih Battar