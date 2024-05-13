Ahlatcı Çorum FK’nin play-off çeyrek finalinde Kocaelispor ile oynanacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

16 Mayıs Perşembe günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan maçın biletleri bugün öğle saatlerinde satışa çıkarıldı. Çorum FK taraftarları, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakmamak adına biletlere adeta hücum etti. İlk dakikalardan itibaren yoğun bir şekilde biletler alınırken, 3 saatin sonunda bilet alanların sayısı 2 bin 300’ü buldu.

Bugün sonuna kadar satılan bilet sayısının 5 bini aşması bekleniyor. Maç biletlerinin Perşembe gününden önce bitmesi tahmin ediliyor. Play-Off çeyrek final maçını stadyumda izlemek isteyen taraftarların biran önce biletlerini alması isteniyor.

Diğer yandan, bilet fiyatları da VİP 300, sağ-sol kapalı 200, maraton 100, kale arkaları 50 ve misafir 65 TL olarak satılıyor.