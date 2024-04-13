Namsan U 17 Liginde final grubuna yükselen son takım yarın oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Kültürspor bay geçeceği haftada rakiplerinin puan kaybını beklirken Osmancıkgücüspor ve İskilipgücüspor ise yarın kazanarak final grubuna yükselmek istiyor,

Yarın saat 16’da Devane sahasında saat 16’da Buharaspor ile Osmancıkgücüspor takımları karşılaşacak.

Grupta bir iddiası bulunmayan Osmancıkgücü rakibini yenerek 15 puanla ligi tamamlamayı ve rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

Haftanın en kritik maçı ise İskilip ilçe sahasında oynanacak.

Saat 16’da başlayacak maçta 15 puanla dördüncü sırada bulunan İskilipgücüspor ile 16 puanla ikinci sırada bulunan ve final grubunu garantileyen Gençlerbirliği takımları karşılaşacak.

İskilipgücüspor bu maçı kazanması veya berabere kalması halinde direk olarak final grubuna yükselecek.

Bu maçı Gençlerbirliği’nin kazanması halinde Osmancıkgücü’de maçını kazanırsa üç takım 15’er puanla sıralanacak ve bu takdirde üçlü averaj devreye girecek.

Bu hesaplamada ise HE Kültürspor ve Osmancıkgücü gol averajı ile İskilipgücüne üstünlük kurdukları için final grubuna yükselen takım olacak.

Sungurlu ilçe sahasında ise Sungurluspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları sezonun son maçında karşılaşacaklar.