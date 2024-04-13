Bocce Petank Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcuların belirlendiği il birinciliği yapıldı.

Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan sporcuları belirlemek için yapılan il birinciliği Olimpik Yüzme Havuzu yanındaki Bocce sahasında yapıldı.

Bocce Petank Türkiye Şampiyonası 22-27 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak.

Bu önemli şampiyonada mücadele edecek sporcuların belirlendiği Bocce Petank İl Birinciliği kücükler, yıldızlar, gençler ve büyükler katagorisinde yapılan müsabakalarda 42 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Küçük kızlar: 1.Sima Nur Kökçüoğlu, 2.Miray Koç, 3.Nisa Su Taşkın, 4.Ayşe Feyza Şahin.Küçük erkekler: 1.Akın Özkaya, 2.M.Çağrı Çalışkan, 3.Doğa Çağın Çıtak, 4.Alperen Ölmez.Yıldız kızlar: 1.Buğlem Kabasakal, 2.Ela Uysal, 3.Tuana Okumuş.

Yıldız erkekler: 1.Ömer Ceylan, 2.Melih Kuyruk, 3.Alperen Bozdoğa, 4.Burak Poyraz Taşan.Genç erkekler: 1.Arda Temur, 2.Beytullah Çelikbaş, 3.Volkan Özdemir, 4.Mert Bolat.Büyük erkekler: 1.M.Yasin Cinkaya, 2.Mehmet Yalçın, 3. Burakhan Kepçe, 4. Hakan Çatıkkaş.

Petank Altın Nokta Karışık: 1.Ömer Ceylan, 2.Burak Poyraz Taşan, 3.Semih Yüce, 4.Buğlem Kabasakal. Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular madalyaları verildi.