Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 2 ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Minik çocuk köy mezarlığında toprağa verildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Akdoğan köyünde yaşayan Gökhan ve Ayşegül Yıldırım çiftinin 3 yaşındaki oğulları Selim Kaan Yıldırım, yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığı nedeniyle Antalya'da ilik nakli oldu. Ancak küçük çocuk dün aniden fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan Selim Kaan Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köy muhtarı Mehmet Sağdur'un da yeğeni olan Selim Kaan Yıldırım'ın cenazesi, bu sabah Akdoğan köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.