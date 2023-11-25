3 yıl önce kaybolan genç adamın kemikleri bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde temizlik çalışması yapılırken çöpte bulunan insan kemiklerinin, üç yıl önce kaybolan 33 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

ZEYTİN TOPLAMAYA GİTTİ, KAYBOLDU

İncirliova'ya bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu (33), 22 Aralık 2020 tarihinde yeğeni O.B. ve arkadaşı A.T. ile birlikte Alangüllü Mahallesi yakınında bulunan bahçeye zeytin toplamaya gitti. Gençoğlu bir süre sonra bahçenin diğer tarafına gidip ağaçların üzerinde zeytin olup olmadığını kontrol etmek istedi. Aynı bahçe içinde Gençoğlu'ndan haber alamayan yeğeni ve arkadaşı, ailesine durumu bildirdi. Ailesi Gencoğlu'na ulaşamayınca Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması yapılırken kaybolan gence ulaşılamadı.

ÇÖPTE BULUNAN KEMİKLER GENÇ ADAMA AİT ÇIKTI

Alangüllü Mahallesi'nde 02 Ocak 2023 tarihinde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında çöpte insan kemikleri bulundu. Gençoğlu'nun kaybolduğu bölgeye yakın yerde bulunan insan kemikleri DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gençoğlu'nun annesinden alınan doku örnekleri bulunan kemiklerdeki doku ile uyuştu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan test sonucu kemiklerin Hakkı Gençoğlu'na ait olduğu ortaya çıkınca aileye haber verildi. Hakkı Gençoğlu'nun kemikleri aile tarafından teslim alınırken, cenaze Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)