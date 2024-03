Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Bedii Onan, Çorum için projelerini açıkladı.

Parti yönetimi ve meclis adayları ile birlikte Lila Kafe’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Bedii Onan; “Zafer Partisi çok fazla görünmese de bir dalga gibi geliyor. Mahalli seçimlerde toplum tarafından sürpriz olarak kabul görecek bir başarısını ortaya koyacaktır.” dedi

Sosyal medya ve diğer platformda Zafer Partisi’ne ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Onan 14 Mayıs genel seçimlerinde Çorum genelinde 5 bin 532 oy aldıklarını bu seçimde bu çıtayı yükseltmek istediklerini söyledi.

Zafer Partisi olarak çok popülist ve şimdilik gerçekleşmesi mümkün olmayan projelerden uzak durduklarını anlatan Onan; “Çünkü Çorum Belediyesi’nin maddi durumunu, gelir kaynağını, borç durumunu bilmiyoruz. Sonuç itibariyle onu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız söylemlerinden uzak kalarak Çorum şehrini ihtiyacı olan, çözülmesi gereken sorunlarına odaklandık. İhtiyaca uygun projeler yapacağız.” şeklinde konuştu

İhtiyaca harcamaya evet, israfa hayır prensibi ile her türlü israf engelleneceğini ve vatandaşların ödediği vergilerin vatandaşlara hizmet olarak sunulacağını dile getiren Onan, Zafer Partisi olarak belediyeyi kazanmaları halinde şunları gerçekleştirmek istediklerini açıkladı;

“İhaleleri yandaşlara dağıtmak ve yandaşları ihya etmek için değil, vatandaşlarımızın menfaati için belediyecilik yapılacaktır. Personel istihdamında mülakata dayalı değil liyakate dayalı personel istihdamı esas alınacaktır. Belediyenin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımında ihaleler ve harcamalar halka açık ve şeffaf olarak yapılacak tüm denetimlere açık olacaktır. En önemli gelir, kazanılacak gelir değil, elde var olanın verimli, ekonomik ve tasarruflu kullanılmasıdır. İş ve hizmet üretiminde bu düşünce esas alınacaktır. Yolsuzluk ile sözde değil özde mücadele edilecektir. Seçim sonrasında geçmiş dönem belediye harcamalarına yönelik bağımsız denetim kuruluşlarınca kontroller yaptırılacaktır. Zafer partisi politikaları doğrultusunda sığınmacılar ve kaçak göçmenlere belediye kaynaklarından destek sağlanmayacaktır. Ruhsat ve her türlü ticari faaliyetlerde hemşerilerimizin hak ve menfaatleri gözetilecektir. Yapılacak her hizmet ve çalışmada fayda maliyet analizi yapılacak ve bu suretle vatandaşın vergisinin boşa harcanması önlenecektir. Geçmiş dönemlere ait belediye harcamalarının bağımsız denetim kuruluşlarınca kontrolü yaptırılarak, olası usulsüzlüklerin tespiti yapılacaktır.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Zafer Partisi olarak şehircilik ve imar, sosyal belediyecilik, afet planı, halk sağlığı, iktisadi ve sanai kalkınma politikaları, ulaşım, trafik ve altyapı çalışmalarından bahsetti.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.