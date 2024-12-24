Çorum 'da yakınlarının haber alamadığı 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alamadıkları Yalçın Kafa'nın Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak'taki evine giden yakınları, Kafa'yı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerince ikamette yapılan incelemenin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk incelemede, Kafa'nın cenazesinde kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.