Alaca için tarihi bir gelişme yaşandı. Uzun süredir kuruluş çalışmaları sürdürülen Alaca Organize Sanayi Bölgesi için en kritik aşamalardan biri olan mera tahsis süreci tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik hazine arazisinin mera vasfı kaldırılarak OSB kurulması amacıyla tahsis edilmesi, ilçede büyük heyecan oluşturdu.

KRİTİK AŞAMA AŞILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Alaca Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmaları kapsamında önemli bir aşamanın tamamlandığını söyledi.

MERA VASFI KALDIRILDI

Günser Şirin yaptığı açıklamada, Alaca’ya OSB kurulması planlanan alanda bulunan 1.536.568,93 metrekarelik hazine arazisi niteliğindeki mera alanının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mera vasfının kaldırılması suretiyle Alaca OSB kurulması amacıyla tahsis edildiğini açıkladı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Bu kararın, Alaca Organize Sanayi Bölgesi sürecinde en kritik aşamalardan biri olduğunu belirten Şirin, sürecin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Şirin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘TARİHİ BİR ADIM’

“Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında en önemli aşamalardan biri olan mera tahsis süreci tamamlanmıştır. 1.536.568,93 metrekare büyüklüğündeki hazine arazisinin, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından mera vasfının kaldırılarak OSB kurulmak üzere tahsis edilmesi, ilçemiz adına tarihi bir adımdır.

Bu süreçte başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, bölgemiz milletvekillerine, valiliğimize, kaymakamlığımıza, belediyemize, ilgili kurumlarımıza ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Alaca OSB için en kritik eşik aşılmış olup, bundan sonraki süreçte işlemler daha hızlı ilerleyecek ve Organize Sanayi Bölgemizin kurulması yönünde somut adımlar artarak devam edecektir.”

‘ALACA’NIN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Şirin, Organize Sanayi Bölgesinin Alaca’nın ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, OSB’nin sağlayacağı katkılara da değindi.

“Organize Sanayi Bölgesi; ilçemize yeni yatırımların gelmesini sağlayacak, istihdamı artıracak, gençlerimizin başka şehirlere gitmeden kendi memleketinde çalışmasına imkân verecek ve Alaca’nın ekonomik yapısını güçlendirecektir. OSB ile birlikte üretim artacak, ticaret gelişecek, esnafımız kazanacak ve ilçemiz bölgesinde cazibe merkezi haline gelecektir.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürecin başından beri olduğu gibi bundan sonra da Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Şirin, açıklamasının sonunda Alaca Organize Sanayi Bölgesinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.