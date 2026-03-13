Yoğun bakımda tedavi gören ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı (78) hayatını kaybetti.
Sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti.
Ortaylı’nın vefat haberini gazeteci İzzet Çapa duyurdu. Çapa, “Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti” diye yazdı.
Ortaylı’nın 12 Mart Perşembe günü durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği bildirilmişti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet