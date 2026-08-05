Çorum'da 39 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 18. Sokak'ta yaşayan Rüştü Ş., girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Rüştü Ş'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet