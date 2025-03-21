Kırıkkale’de yapılan Liseli Gençler Basketbol 3x3 bölge birinciliğinde Özel Çorum Ada Lisesi erkekleri Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Kız takımı ise elendi.

Erkeklerde üç grupta 11 takım mücadele ettiği bölge birinciliğinde Ada Koleji erkek takımı Emir Çınar, Asaf Erdem, Yusuf Mert Karacaköylü ve Mert Şahin’den oluşan kadrosu ile grubunda ilk maçında Ankara ODTÜ’yü 21-12 yenerken ikinci maçında da Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi’ni 12-11 yendi.

Özel Ada Lisesi erkek takımı grubunda son maçında dün Zonguldak BİST’i baştan sona üstün oyunu sonunda 14-5 yenerek grup birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Türkiye finalleri 21-25 Nisan’da İzmir’de yapılacak.

Ada Koleji Kız takımı grubunda ilk kaçında İstanbul takımına 14-7 kaybetti. dün saat 10’da Ankara Özel Bilim ve Eskişehir okullarına yenilerek gruba veda etti.