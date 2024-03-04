Okul Sporları Genç Erkekler 3x3 Basketbol il birinciliğinde şampiyonluğu Başöğretmen Anadolu Lisesi kazandı.

Final maçında Özel Çorum Bilgi Koleji’ni 10-2 yenen Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

13 okulun mücadele ettiği 3x3 Liseli Gençler Basketbol il birinciliğinde üç grupta yapılan müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan altı takım tekrar kura çekimi ile üçerli iki gruba ayrıldı.

Bu maçlar sonunda gruplarında birinci olan Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Özel Çorum Bilgi Koleji takımları finalde karşılaştı.

Z. Yiğit Özcan, Emir Çınar, Celalettin Çelik ve Tacettin Çatal’lı kadrosu ile mücadele eden Başöğretmen Anadolu Lisesi C. Deniz Şefin, İ. Cemal Seydim, Engin Eren ve Arif Öktem’li kadrosu ile mücadele eden Özel Bilgi Anadolu Lisesi’ni 10-2 şampiyon oldu.



Bu maçtan önce Şehit Abdullah Tayyip Olcok Anadolu Lisesi ile Ada Koleji takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı.

K. Alp Akgözlü,Osman E. Kılıç, K. Tuığra Yağlı ve Y. Mert Çalıcı’dan oluşan takımı ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, Semih Özçal, Deniz Özkubat, K. Asaf Erdem ve Y. Mert Karacaköylü küdraso ile mücadele eden Özel Ada Koleji’ni zorlu mücadele sonunda 14-12 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.