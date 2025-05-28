Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 40 yıldır hizmet veren İbrahim Başbölük emekliye ayrıldı. 40 yıl önce Çorum’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete başlayan İbrahim Başbölük daha sonra bir denem Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezinde ardından Ardahan ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan daha sonra yeniden Çorum’a dönen İbrahim Başbölük başarılı çalışmalarını burada da sürdürdü. Gençlik ve Spor Şube Müdürü olarak görev yapan İbrahim Başbölük aynı zamanda voleybol, basketbol, hentbol ve atletizm hakemlikleri yaptı.

İbrahim Başbölük’ün 40 yılını doldurarak emekliye ayrılması nedeni ile bir veda yemeği verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü ve Şube Müdürlerinin büyük bölümünün katılımı ile düzenlenen yemek sonunda İl Müdürü Demirkıran, Başbölük’e çiçek ve hizmetleri nedeni ile bir teşekkür plaketi verdi.