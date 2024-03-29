Çorum Belediyesi tarafından Bahabey Çamlığı yanında inşa edilen Hayvan Hastanesi için açılış töreni düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat ve Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, STK temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Her türlü donanımın düşünüldüğü Hayvan Hastanesi’nde kedi, köpek ve kanatlılar başta olmak üzere tüm hayvanlara müdahale edilebileceğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sahipsiz sokak hayvanları konusunda çok önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını ifade ederek; “Bölgemizin en modern, Türkiye’ye ise örnek olacak hayvan hastanemizi hamdolsun söz verdiğimiz sürede tamamladık. Hayırlı olsun.” dedi.

Hayvan Hastanesi’nde ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları yer alacağını aktaran Aşgın; “Kısaca, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlara ve donanıma sahip olması gerekiyorsa her şey düşünüldü. Muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırdık. Tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların her türlü tetkik, muayene ve bakımları uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak.” şeklinde konuştu

Toplam 1600 metrekare büyüklüğündeki hastanenin 46 milyon liraya mal olduğunu kaydeden Aşgın;

“Çok önemli ve kıymetli bir tesisi hizmete açıyoruz. Burası 7 bin metrekare arsa üzerine kurulu zemini yaklaşık 1000 metrekare, üzeri 600 metrekare olmak üzere toplam 1600 metrekarelik bir alan. Burayı göstermelik bir yer olarak yapabilirdik ama biz hiçbir zaman gösterişlik iş yapmadık. Bu anlamda da hem Veteriner Hekimler Odası hem Veteriner İşleri Müdürlüğümüz istişaresi baltan sona projesi bize ait olan bir yer. Burada bir insan hastanesinde ne varsa hepsi var. Laboratuvarımız ve röntgen odalarımız var. Yine laboratuvarımızda en gelişmiş cihazlar var. 46 milyon 500 bin liraya mal oldu. Bunun 3 milyon 500 bin lirası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden aldık. Kimsesiz , sokakta kalmış yaşlanmış ne kadar muhtaç hayvan varsa Geçici Bakımevi’nde barındıracağız. Bu tür hayvanlarımız için de her türlü konforu düşündük. Bölgenin en büyük Hayvan Hastanesi’ni açmanın onurunu, mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Hayvan Hastanesi’nin açılış kurdelesi kesildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri hastaneyi gezerek bilgi aldı.