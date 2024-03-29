İYİ Parti Ankara Milletvekili, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin Çorum’daki seçim çalışmalarına destek verdi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ile birlikte Osmancık ve Dodurga ilçelerini ziyaret eden Fakıbaba, daha sonra Çorum şehir merkezine gelerek partililer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Parti binası önünde Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, belediye meclis üyesi adayları ve parti yetkilileri tarafından karşılanan Milletvekili Fakıbaba, Gazi Caddesi esnafını selamladıktan sonra Saat Kulesi Meydanı ve Hürriyet Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

Özellikle emekliler, Fakıbaba’ya içinde bulundukları olumsuz koşulları anlatırken, dertlerine bir an önce çare bulunmasını istedi. Fakıbaba ise vatandaşların sorunlarını dinleyerek, memleketin ve ekonominin ancak ve ancak iyi bir yönetim ve iyi kadrolarla düzlüğe çıkabileceğini anlattı.

Vatandaşların yakın ilgisine teşekkür eden Fakıbaba, Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin için 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Milletvekili Fakıbaba, daha sonra İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve partililerle sohbet ederek, seçim çalışmaları ve mevcut durum hakkında bilgi aldı.