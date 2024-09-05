Çorum İmam Hatip Lisesinden 1976 yılında mezun olan 7/C sınıfı 48 yıl sonra yeniden buluştu.

Mustafa Özdemir ve Mehmet Güney’in organize ettiği buluşma Katipler Konağında gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır görüşmeyen sınıf arkadaşlar bol bol sohbet ederek hasret giderdiler. Vefat edenler için duaların da edildiği buluşmada duygulu anlar yaşandı.

Etkinliği organize eden Mustafa Özdemir ve Mehmet Güney, Çorum İHL’den 1976 yılında mezun olan 7/C sınıfının buluşmasını geleneksel hale getirmeyi arzu ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki yıl Osmancık’ta buluşmayı planlıyoruz. Sınıfımızda olan işadamı Ahmet Ahlatcı yurt dışında olduğu için Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas ise işlerinden dolayı buluşmaya katılamadılar. Ulaşamadığımız diğer arkadaşlarımızda gelecek yılki buluşmamız için bizle yada Kadir Baysal’la irtibata geçebilirler” dediler. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi.