Pazar araştırma şirketi TrendForce'un yayımladığı güncel analiz, bellek sektöründe maliyet baskısının yeniden artacağına işaret ediyor. Rapora göre DRAM fiyatları, 2026 yılının ilk çeyreğinde hızlı ve sert bir yükseliş yaşayacak. Bu artışın, özellikle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin maliyet planlamalarını zorlayacağı belirtiliyor.

Yarı iletken tedarik zincirinde toparlanma sinyalleri görülse de bellek tarafında dengelerin henüz kurulamadığı ifade ediliyor. TrendForce, DRAM'in tüketici elektroniğinde parça maliyetlerini en hızlı yükselten kalemlerden biri haline geldiğine dikkat çekiyor. Artan maliyetlerin, kâr marjı yüksek şirketler için bile baskı yaratabileceği vurgulanıyor.

DEV FİRMALAR DA BU ARTIŞLARDAN ETKİLENECEK

Raporda, Apple gibi güçlü finansal yapıya sahip üreticilerin dahi bu fiyat artışlarından etkilenebileceği değerlendirmesi yer alıyor. Üreticilerin, artan maliyetler nedeniyle fiyat politikalarını gözden geçirmek zorunda kalabileceği, bazı modeller için planlanan indirimlerin ise ileri bir tarihe ertelenebileceği ifade ediliyor.

ANDROID TELEFONLARDA SERT HİSSEDİLECEK

Android ekosisteminde etkinin daha sert hissedilmesi bekleniyor. Orta ve alt segmentte bellek kapasitesinin fiyat-performans dengesinde belirleyici bir unsur olduğuna işaret eden TrendForce, yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle 2026 yılında yeni Android modellerinin daha yüksek fiyat etiketleriyle piyasaya çıkabileceğini öngörüyor. Mevcut modellerin fiyatlarında ve ürünlerin piyasada kalma sürelerinde de değişiklikler gündeme gelebilir.

BİLGİSAYAR FİYATLARI DA ARTACAK

Dizüstü bilgisayar pazarında da benzer bir maliyet baskısının oluşacağı belirtiliyor. Özellikle ince ve üst segment cihazlarda mobil DRAM'in anakarta entegre şekilde kullanılması, üreticilerin bellekten tasarruf ederek maliyet düşürmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle fiyat artışlarının ilk olarak bu segmentte hissedilmesi bekleniyor.

HAFIZA KARTI DESTEĞİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan bazı iddialara göre, teknoloji şirketleri artan maliyet baskısı nedeniyle ürün stratejilerinde değişikliğe gidebilir. Bazı markaların, maliyetleri dengelemek amacıyla hafıza kartı desteğini yeniden gündeme alabileceği öne sürülüyor.