Çorum'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan çocuk yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Şenyurt Mahallesi’ndeki binanın 4. katından düşen U.K.(4) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaşındaki çocuk doktorların müdahalesinin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet