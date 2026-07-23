CHP Çorum teşkilatında önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen il başkanlığı süreci öncesinde kulisler hareketlendi. Parti içerisinde yeni dönem için Cengiz Atlas, Tuncay Yılmaz ve Özgür Kılıç isimleri konuşulurken, özellikle Atlas ve Yılmaz’ın isimleri öne çıkıyor.

Mevcut İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın görevden ayrılmasının ardından, CHP Çorum’da yeni il başkanlığı için parti tabanında ve kulislerde üç ismin konuşulduğu öğrenildi.

Kulislerde adı geçen isimlerin başında eski CHP Çorum İl Başkanı Cengiz Atlas geliyor. Atlas’ın yeniden il başkanlığı için değerlendirilen isimler arasında olduğu ifade ediliyor.

Bir diğer güçlü aday olarak ise CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz gösteriliyor. Yılmaz’ın da il başkanlığı yarışında ağırlığı bulunan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Kulislerde adı geçen bir diğer isim ise CHP’nin 2019 yerel seçimlerindeki Belediye Başkan Adayı, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Özgür Kılıç oldu. Kılıç, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini belirtmişti. Ancak mevcut süreçte il başkanlığı için adı konuşulan isimler arasında yer alsa da adaylık konusunda bir talebi bulunmuyor.