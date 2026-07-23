Türk Kızılayı Çorum Şubesi Kadın Kolları Birimi, yetim ve öksüz çocuklar için lunapark etkinliği düzenleyerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliğe Türk Kızılayı Çorum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Lunaparkta çeşitli eğlence alanlarında doyasıya vakit geçiren çocuklar, neşeli anlar yaşarken, gönüllüler de onlara eşlik etti. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu.

Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, çocukların yüzündeki tebessümün her şeye değer olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizlere de büyük mutluluk veriyor. Onların hayatlarına küçük de olsa güzel anılar bırakabilmek bizim için çok kıymetli. Kızılay ailesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı etkinliğimize destek vererek çocuklarımızın sevincine ortak olan Mertay Lunapark sahibi Mert Ali Cengiz'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan çocukların aileleri de düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarına unutulmaz bir gün yaşatan Kızılay’a emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür etti.