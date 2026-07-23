Türkiye'de radikalleşme, selefilik, mezhep çatışmaları, DEAŞ (IŞİD) ve İslami hareketler üzerine yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan ilahiyat profesörü Prof. Dr. Hilmi Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 15 gündür kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Prof. Dr. Demir'den acı haber geldi.
Hilmi Demir'in vefatı, akademi camiası başta olmak üzere sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar görev yapan Demir, özellikle radikalleşme, selefilik, mezhep çatışmaları, DEAŞ (IŞİD) ve İslami hareketler üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri arasında yer alıyordu.
Demir'in cenazesi 24 Temmuz Cuma günü Ankara Etimesgut Ahimesut Söğüt Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Elvanköy mezarlığında toprağa verilecek.