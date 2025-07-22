Çorum Belediyesi, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi önünde hizmet vermek üzere 5 adet (T) ticari taksi plakasını 10 yıllığına kiraya verecek.

Belediye Meclisi'nin 07.08.2024 tarih ve 84 sayılı kararı doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine göre yapılacak olan kiralama ihalesi, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Her biri için 10 yıllık muhammen kira bedeli 960.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenen 5 taksi plakasının her biri için geçici teminat bedeli ise 96.000 TL olacak.

İhaleye katılmak isteyen vatandaşların; Çorum merkez veya bağlı köylerde ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, sabıka kaydı, geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, son altı ay içinde alınmış vergi borcu ve SGK borcu bulunmadığına dair belgeleri, taksitli satışlara dair borcu olmadığına ilişkin belediye borcu yazısı, mesleki yeterlilik belgesi (meslek odasından veya şoförler odasından alınmış) belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları gerekiyor.

İhaleye katılacak kişiler, şartnameyi Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edebilecekler. İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.ilan.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.