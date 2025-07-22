İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 Yılı 3. Olağan toplantısı gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla İŞKUR Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılarak, ilimizde istihdamın güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve paydaşlar arası iş birliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Toplantı, istihdamı artırıcı çalışmaların yapılmasına yönelik gündem maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile sona erdi.