Avukatlık stajını tamamlayan 5 avukat düzenlenen törenle cübbelerini giydiler.
Baronun konferans salonunda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yönetim kurulu üyeleri, meslek mensupları ve aileler katıldı.
Törende Av. Aleyna Çöl, Av. Yusuf Tayyip Çelik, Av. Eda Torun, Av. Samet Ak ve Av. Burak Kaya Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsatlarını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve yönetim kurulu üyelerinden aldılar.
Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan meslektaşını tebrik etti.
Editör: Murat Karasu