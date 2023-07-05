Elektrik bakım, onarım ve yatırımlarını aralıksız sürdüren YEDAŞ, başlattığı muhtar toplantılarını bu yıl da sürdürüyor.

5 ilde ‘müşteri memnuniyeti’ odaklı bir yaklaşımla şebeke ve teknoloji güçlendirme çalışmaları yaparak uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam eden YEDAŞ, muhtarlar ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinliyor.

2023 yılı yatırım ve planlamalar anlatılıyor

YEDAŞ, hizmet vermekle yükümlü bulunduğu bölgedeki 5 ilde, yaklaşık 30 lokasyonda, toplam 4 bin muhtar ile görüşmeyi ve bir araya gelmeyi önemserken düzenlediği toplantılarla, 2022 yılında hayata geçirdiği çalışmaları ve 2023 yılı şebeke, tesis, teknoloji yatırım planlarını tanıtma ve anlatma imkânı buluyor.

YEDAŞ kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve sürekli olarak altyapısını güçlendiriyor.

“Sürdürülebilir enerji hizmeti mesajı”

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde gerçekleştirdikleri toplantılarda muhtarlara “Kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle, sürdürülebilir enerji hizmeti” mesajı verdiklerini belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, “Elektrik dağıtım şirketleri içinde hizmet bölgesinde görev yapan en fazla muhtara sahip olan şirketiz. Muhtarlarımız, bölgemizdeki müşterilerimizin düşüncelerini en iyi şekilde ileten, yaşadıkları zorluklara çözüm bulan ve iletişim köprüsü olan değerli temsilcilerdir. Müşteri memnuniyetin artırma ve hizmetlerimizin iyileştirilmesini amaçlayarak gerçekleştireceğimiz bu toplantılarda, muhtarlarımızın öneri ve düşüncelerini dinleyerek hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda aldığımız geri bildirimlerle müşteri memnuniyetimizi bir üst seviyeye taşıyarak, muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.