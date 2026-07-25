Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında, tarihi Veli Paşa Hanı önünde gerçekleştirilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı"na katılan 6 farklı ülkeden 34 sanatçı Çorum’u tuvallere taşıdı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında yurt dışı ve yurt içinden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Çalıştayı'nı kapsamında Tarihi Veli Paşa Hanı önünde sergi açıldı. İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Özbekistan ve Türkiye'den toplam 34 sanatçı, çalıştay sürecinde gezdikleri Çorum'daki gözlemlerini tuvallere aktardı. Çorum'un tarihi dokusunu ve eşsiz doğal güzelliklerini yerinde inceleme fırsatı bulan usta sanatçılar, gözlemleriyle 38 eser ortaya çıkartıldı. Eserler, düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Çalıştay sonunda eserlerin tamamı, Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi envanterine kazandırılarak resmi olarak kayıt altına alınacak. Özel olarak sergilenecek olan bu tablolar, Çorum'un kültürel mirasına kalıcı bir değer katarken, sanatseverlerle buluşup gelecek nesillere miras olarak aktarılacak.



"Mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim"

6 farklı ülkeden katılan sanatçılara teşekkür eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kalıcı olan sanat, kalıcı olan kültürel faaliyetler, bir ressamımızın o kalbinden, gönlünden, tuvaline yansıdığı o güzellikler belki onlarca yıl, belki de yüzlerce yıl devam edecek. Bu anlamda festival ve fuar etkinlikleri kapsamında böylesine güzel bir sanat etkinliği de düzenledik. 6 farklı ülkeden birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, dünyanın merkezinde buluşturduğumuz için de ayrı bir bahtiyar ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Sanat ruhlu olmak, sanatla bezenmek ayrı bir şey. İnsana ayrı bir kalite, ayrı bir duruş, ayrı bir bakış veriyor" dedi.



"Bizim için en büyük gurur"

Çalıştaya katılan Ressam ve Ebru Sanatçısı Nilgün Ayşecik Çevik de, "Sanatın müzikle, tecrübenin genç heyecanlarla buluştuğu ve dostlukla, sevgiyle dolu dolu geçen, unutulmayacak bir çalıştayın sonuna daha geldik. Bu süreçte kurulan bu sanatsal köprünün genç meslektaşlarımızın yolculuğunda nasıl güzel kapılar açacağını görmek bizim için en büyük gurur" diye konuştu.