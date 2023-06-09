Hasan-ı Basri hazretleri, bu madde de beş vakit namazı muhafaza etmekten yani ona devam etmekten, ihmal etmemekten söz etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda pek çok ayet vardır:

"Namazlara devam edin." (Bakara 238)

"Şüphesiz ki namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır." (Nisa-103)

"Namazlarına devam ederek onu muhafaza ederler. (hakkıyla kılmaya devam ederler)." (En'am-92)

"Onlar (o müminler)ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler ve onlar namazlarına devam ederler. Firdevs'e varis olan bu kimseler, orada (Firdevs cennetinde) ebedi kalacaklardır." (Müminun-9-11)

"Gerçekten insan, pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryad eder. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir:

"Namaza kılanlar ki onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler). Mallarında isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmış kimselere belli bir hak tanıyanlar, ceza ve hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından korkanlar ki Rablerinin azabına karşı emin olunamaz, Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, Şahitliklerini dosdoğru yapanlar, Namazlarını koruyanlar (yani namaza devam edenler), İşte bunlar; cennette ağırlanırlar." (Mearic-19-35)

"Ey iman edenler! Rüku edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik edin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac-77)

Hz. Peygamber (sav)de şöyle buyuruyor:

"Namaz, dinin direğidir. Kim onu hakkıyla eda ederse, dinini ayakta tutmuş olur. Kim de namazı terk ederse dini yıkmış olur."

"Namaz, müminin miracıdır."

"Kıyamet gününde kişinin hesabı, ilk önce namazdan başlar. Bu hesap doğu verilirse diğer amellerin kabulüne de yardımcı olur. Eğer namaz hesabı doğru verilmezse, o zaman işler zorlaşır." (İbni Mace)

Ubade b. Samit'in nakletmiş olduğu bir hadiste şöyle buyruluyor:

"Kullarına farz kıldığı beş vakit namazı, küçümsemeden hakkını vererek, eksiksiz olarak kılan kimseyi, Allah Teala, cennetine sokmaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler için böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar" (Ebu Davud, Nesai, Darimi, Malik'in Muuatta'ı)

Hz. Peygamber (sav), beş vakit namazın önemini bir örnekle açıklıyor. Hz. Peygamber (sav) ashabına:

"Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve her gün beş kere bu nehirde yıkansa, kendisinde kir diye bir şey kalır mı?" diye sordu. Sahabe: "Hayır, kalmaz" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Beş vakit namaz da böyledir. Suyun kirleri temizlediği gibi günahları temizler." (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace)

Namazın ihlasla, kalp huzuruyla ve riyasız kılınması çok önemlidir. Devamlılık için cemaate devamda yarar vardır. Hz. Peygamber (sav)in namazı cemaatle kılmaya teşvik eden pek çok hadisi vardır.

Bu ve benzeri konuşlar 4. Maddede açıklandığı için burada tekrara girmek istemiyoruz.