Çorumspor eski futbolcuları bir araya geldi. 50 yılı aşkın bir süredir dost olan Erdal Sarıca ve Mehmet Kulaksızoğlu Çorum’da bir araya geldiler.

Çorumspor’da futbol oynadığı dönemden tanışan ve yaklaşık 50 yıldır dostluklarını sürdüren Mehmet Kulaksızoğlu, Çorum’a geldi ve Erdal Sarıca’yı iş yerinde ziyaret ederek hasret giderdiler.

Çorumspor’da kaleci olarak forma giydikten sonra eski milli takım ve Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in ekibinde görev yapan Mehmet Kulaksızoğlu Çorum ziyaretinde tanıdığı dostları ile hasret giderdi.