Çorum FK’nın bu sezonki rakiplerinden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Sinan Koloğlu ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği takımını çalıştıran ve sezonun son maçında Tuzlaspor deplasmanında berabere kalarak play-off şansını kaçıran kırmızı siyahlı takım yönetimi ayrılık kararı aldı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Gençlerbirliği’mizde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz’denildi.