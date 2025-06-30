Bartın’da yapılan 5x5 Sokaklar Bizim Futbol 1. grup müsabakalarında Çorum erkek takımı birinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

25-30 Haziran tarihleri arasında Bartın’da yapılan 5x5 Sokaklar Bizim Futbol 1. grup kız erkek karadeniz bölge birinciliğinde 9 ilden 36 takım ve 288 sporcu mücadele etti.

Çorum takımı antrenör Gökhan Kel yönetiminde Bedirhan Mısır. Yiğit Kaya, Yiğit Kaplan, Atakan Can, Miraç Akgül, Musa Uzun, Doruk üzüm ve Berat Satıcı’lı tadro uli mücadele etti.

Ggrubunda yaptığı üç maçta Sinop’u 8-5, Bolu’yu 9-3 ve finalde Karabük’ü 7-5 kazanarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Çorum takımı İzmir’de 6-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecek.