Bu yıl ikincisi düzenlenen Sokaklar Bizim 5x5 futbol turnuvasında heyecan başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Kupası futbol turnuvasında 19 takım mücadele ediyor. 160 sporcunun mücadele ettiği turnuvada iki bayan takımı direk olarak gruplara gitme hakkı kazanırken erkeklerde ise 17 takım ilk ikiye girmek için mücadele ediyor.

Devane sahasında oynanan maçlarda erkeklerde Şimşekler takımı beş ayrı kadro ile mücarele ederken Osmancık Kartalları, Hatuşa FK, Gençlerbirliği FK 1 ve 2 takımları Çamlıkspor, Mimar Sinan FK, Bosnaspor FK, Yenikentspor FK, Vefaspor FK, Anadolu Kaplanları FK, Çorum Birliği, Bahçelispor FK takımları mücadele ederken kadınlarda ise Atılım Kadın FK ve Osmancık Kadın FK takımları mücadele ediyr.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar pazar günü oynanacak finaller ile sona erecek. Müsabakalar sonunda erkeklerde ve kadınlarda ilk iki sırayı alan takımlar 25-30 Haziran tarihleri arasında Bartın’da yapılacak grup birinciliğinde ilimizi temsil edecekler.