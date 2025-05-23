Çorum Spor Gazeticileri Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti. Ziyarete Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Çorum Haber Gazetesi Spor Yönetmeni Hüseyin Aşkın ve Çorum Haber Gazetesi Spor Muhabiri Rıfat Kara ile AA Muhabiri Tugay Göktürk Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum’da sportif faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundular. Çorum Spor Gazetecileri bu yıl 28.sini düzenledikleri Orta Kuşak Futbol Turnuvası hakkında bilgiler verdiler. Turnuva Tertip Komitesi üyeleri turnuvada alınacak Emniyet tedbirleri konusunda kendisinden destek istediler. Pehlivan da sporun önemine dikkat çekerek tüm takımlara başarılar diledi.