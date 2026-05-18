Futbolda Klasman heyecanı yaşandı. Çorumlu altı hakem ve iki gözlemci Bölgesel Ligde görev almak için Ankara’da yazılı sınav ve mülakattan geçtiler.

Ankara’da 15-16 Mayıs’ta yapılan terfi sınavna Bölgesel Hakem olarak önerilen İsmail Sırma, Lüttfican Arduç ve Serhat Doğan ile Bölgesel Yardımcı hakemliğe önerilen Muhammed Yıldırım, Efe Ataç ve Taha Atılgan ile bölgesel gözlemciliğe önerilen Durmuş Buyruk ve Özkan Kaya katıldılar.

MHK Üyesi İbrahim Çınar başkanlığındaki ekipte Bölgesel Kurul üyeleri Ayhan Akgöz ve Erkoç Doğan gözetiminde yapılan yazılı sınav ve mülakatta Ankara’ya bağlı illerin klasman adayları katıldılar.

Yapılan bu sınav ve mülakatın ardından Haziran ayının ilk haftasında yeni sezonda klasmanda görev yapacak isimler açıklanacak.

Çorum futbol hakemliği yıllar sonra ilk kez geçen sezon Klasman ve klasman yardımcı hakemi bölgesel ve bölgesel yardımcı hakemi olmadan tamamladı.