Arca Çorum FK’nın pazar günü Esenler Erokspor ile Konya’da oynayacağı Trendyol 1. lig final maçında takımların tribünleri belli oldu.

Futbol Federasyonu ve kulüp yetkililerinin katılımı ile online olarak yapılan toplantıda tribünler için kura çekimi yapıldı.

Buna göre Arca Çorum fK taraftarları maraton tribünü ve sol taraftaki kale arkasından bilet alacaklar.

Esenler Erokspor ise protokol tribünü ve sağ taraftaki kale arkasındaki tribünden bilet alacaklar.

Bilet satışı ile ilgili Konya Valiliğinin çarşamba günü yapacağı İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından başlanmasına Çorum FK itirazde bulundu ve satışların bugünden itibaren başlaması istendi. Konu ile ilgili olarak görüşmelerin sürdüğü ve bilet satışının en erken tarihte başlaması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Çorum FK taraftarları Konya’da oynanacak final maçına gitmek için organizelere başladığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımı desteklemek için Çorum ile birlikte diğer illerden gelecek Çorumlularla 10-15 bin arasında taraftarın takımlarına destek vermesi bekleniyor.