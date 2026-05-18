Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Çorum Belediyespor evinde West Bursa takımını 88-71 yenerek final grubuna yükselmek için avantajı ele geçirdi.

Cumartesi akşamı saat 18’de Atatürk Spor Salonunda oynanan maça Çorum Belediyespor çok hızlı başladı ve bulduğu sayılarla farkı açtı bu periyotu 23-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta ta hücumdaki etkinliğini sürdüren temsilcimiz savunmada bu periyotta rakibine çok sayı izni verdi buna karşın periyotu 28-22 ilk devreyi de 51-33 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte West Bursa takımı farkı kapatmak için savunmasını yükseltti ve temsilcimize bu periyotta 19 sayı izni verirken kendisi 22 sayı attı ve son periyota 70-55 temsilcimiz önde girdi. Son periyotta daha kontrollü oynayan Çorum Belediyespor rakibinin farkı kapatmasına fazla izin vermedi ve periyotu 18-16 maçı da 88-71 kazanarak ilk maçtan 17 sayı farklı galip ayrılarak çeyrek final için avantaj yakaladı.

Çorum Belediyespor’un galibiyetinde öne çıkan ise temsilcimiz üç sayılıklardaki performansı oldu. Çorum üç sayılıkta % 43 ile atarken West Bursa takımı ise % 20’de kaldı.

İki sayılıkta ta rakibine 57-49 üstünlük kuran Çorum serbest atışta ise iki takımda % 67 ile attı. Çorum Belediyespor7da Deniz Ateş attığı 26 sayı ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu maçın rövanşı 23 Mayıs cumartesi günü saat 19’da Tofaş Spor Salonunda oynanacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması veya 16 sayı farklı bile yenilmesi durumunda dört takımın mücadele edeceği Türkiye finallerinde oynamaya hak kazanacak.