Arca Çorum FK’da final maçının hazırlıkları bugün başlıyor.

Kırmızı Siyahlı takım Bodrum rövanş maçının ardından cumartesi günü oynayanların yenileme oynamayanların ise normal programda yaptığı antrenmanın ardından bir gün izin verildi.

İl dışına çıkışın olmadığı izni bugün tamamlayacak olan kırmızı siyahlı takım bugün saat 14’de tesislerde toplanarak 16’da yapacağı antrenmanla Erokspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Uğur Uçar’ın antrenman öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda Bodrum maçındaki performansları ile bir kez daha tebrik etmesi ve ardından da bu maçı unutarak final maçına odaklanmalarını istemesi bekleniyor.

Öte yandan Çorum FK’nın Konya’da oynayacağı final maçının seyahat programı bugün netlik kazanacak.

Sportif Direktör Mustafa Soley’in Başkan Baran Korkmazoğlu ile yapacağı görüşme sonunda program netlik kazanacak.