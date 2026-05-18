Yurtlig Türkiye Şampiyonasında Çorum takımı Türkiye ikincisi oldu.

Final maçında Yozgat’a 1-0 yenilen Çorum takımı ikincilik kupasının sahibi oldu. Antrenörler Yunus Emre Ergin ve Fatih Serkan Temizkan yönetimindeki Çorum Yurt Lig futbol takımı Arda Efe Arı, Can Polat Özkaçmaz, Emirhan Öztürk, Efe Can Çelik, Mustafa Ulutaş, Ömer Faruk Demirci, Yunus Emre Ünlü, Batın Fahrettin Taştan, Berat Şişmanh, Mikail Yaşar, Deriz Dorum Demirci, Deniz Öber, Burak Karamehmet, Murat Ertanr, Osman Tarık Akyul, Fatih Kurtoğulları ve Ege Tütüncü’den oluşan kadrosu ile mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında yoğun maç trafiğinin ardından zorlu rakiplerini geride bırakarak yükseldiği finalde Yozgat ile karşılaştı.

İki takımında son derece kontrollü oynadığı maçta Yozgat takımı tek golle galip gelerek Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken Çorum takımı ise ikincilik kupasını aldı.