Transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK’nın, İranlı kanat oyuncusu Mohammed Mohebi’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.
Kırmızı-siyahlıların, İran Milli Takımı’nda da forma giyen 8 numaralı oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Mohebi, Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç hareketiyle dünya kamuoyunun gündemine gelmişti.
Rusya’nın Rostov takımında forma giyen İranlı futbolcunun sözleşmesinin 20 Temmuz’da sona ereceği ifade edilirken, oyuncuyla Avusturya temsilcisi Salzburg’un da ilgilendiği iddia edildi.
Muhabir: Fatih Battar