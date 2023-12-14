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Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan ve bir süredir yoğun bakımda olan 6 yaşındaki Nazlı Tunçbilek, yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir ay önce rahatsızlanan 6 yaşındaki Nazlı Tunçbilek hastaneye kaldırıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hasnatesi’nde yoğun bakıma alınan Tunçbilek, yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük kızın ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Çarşı Camii’nde kılınaa ikindi namazından sonra Baklaköy Mezarlığı’na defnedildi.