Amatör futbolda geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda kırmızı kart gören sekiz futbolcudan dördü ceza kuruluna sevk edildi. Dört isim ise kural gereği ihraç oldukları için birer maç ceza aldılar. Disiplin suçundan kırmızı kart görenlerin tamamının rakibe veya hakeme küfür veya hakaret olması dikkat çekici.

U 14 liginde Çorumspor kalecisi Göktuğ Arslan maçın hakemine sözlü hareket ettiği için kırmızı kart görmesinden dolayı tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Osmancıkgücüspor U 16 takımından Bedirhan Kopar gol sevinci yaşadıktan sonra Alaca Belediyespor kulübesine küfür etti ve aşağılayıcı el kol hareketleri yapması nedeni ile Yusuf Kaan Sabuncu ise hakeme küfür etmekten dolayı kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edildi.

1. Amatör Küme’de Gülabibeyspor’dan KadirTeril çift sarı karttan oyundan ihraç edilmesine karşın kırmızı karttan sonra yardımcı hakemin üzerine saldırdığırı ve ölümle tehdit ettiği daha sonra sahadan çıkıp üzerini giyindikten sonra tehditlerine devam ettiği için terbirli olarak ceza kurulunu sevk edildi.

1. Amatör Küme’de İskilipspor’dan Nurullah İlhan Yavuz ve Çorum Anadolu FK U 16 takımından kaleci Toprak Özer’in rakibin bariz gol şansını engellemekten dolayı kural gereği kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldılar. U 14 liginde Mimar Sinan Gençlikspor’dan Enes Taha Altın ve Yusuf Eren Koçak da kural gereği kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.