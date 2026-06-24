Çorum’da mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait olan Gülabibey Mahallesi’ndeki 5 konut arsası satışa çıkarıldı.

Osman Çeviksoy Muğla’da okurlarıyla buluştu
Osman Çeviksoy Muğla’da okurlarıyla buluştu
İçeriği Görüntüle

Muhammen bedelleri 15 milyon lira ile 18 milyon lira arasında değişen arsaların ihalesinin 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilecek.

Muhabir: Yüksel Basar