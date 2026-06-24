Çorum’da mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait olan Gülabibey Mahallesi’ndeki 5 konut arsası satışa çıkarıldı.

Muhammen bedelleri 15 milyon lira ile 18 milyon lira arasında değişen arsaların ihalesinin 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilecek.