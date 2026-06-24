Çorum’da bir apartmanın 4’üncü katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Mehmet Emin Eker, 11 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Haziran’da Buharaevler Mahallesi Silimkent Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Eker, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki evin balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mehmet Emin Eker, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle ambulans helikopterle Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ankara’da tedavisi devam eden talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Emin Eker’in cenazesi, dün Dodurga ilçesine bağlı Tutuş Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.