Çorumlu yazar Osman Çeviksoy’un kısa süre önce yayımlanan Yedi Sekiz Hasan Paşa adlı romanı, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen etkinliklerde okurlarla buluşmaya devam ediyor.

18-22 Haziran tarihleri arasında Muğla’da çeşitli programlara katılan Çeviksoy, ilk olarak Muğla Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. “Bir Kitap Bir İnsan” konulu söyleşide, katılımcıların sorularının büyük bölümü son romanı Yedi Sekiz Hasan Paşa üzerine yoğunlaştı.

Program kapsamında Yatağan ilçesindeki Turgut Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu ile Muğla merkezde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de öğrenciler, öğretmenler ve eğitimcilerle buluşan Çeviksoy, edebiyat ve tarih üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşilerde özellikle Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın hayatı ve romanın yazım süreci ilgi gördü.

Muğla ziyaretinin son bölümünde ise Köyceğiz Ağla Yaylası’nda düzenlenen okur buluşmasına katılan yazar, farklı meslek gruplarından edebiyatseverlerle bir araya geldi. Romanı okuyan katılımcılar eser hakkında görüşlerini paylaşırken, Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın hayatı ve Çorum’un tarihî birikimi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde de çeşitli şehirlerde düzenlenecek kültürel etkinliklerde okuyucularla buluşması beklenen Çeviksoy’un romanı, Çorum’un yetiştirdiği önemli devlet adamlarından Yedi Sekiz Hasan Paşa’yı yeni nesillere tanıtmayı amaçlıyor.

Yazarın söyleşi programlarının 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Samsun’un Ladik ilçesinde devam edecek.