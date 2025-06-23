Edirne'nin İpsala ilçesinde balık tutmak için Meriç Nehri'ne çıkan Recai Ateş'in ağına 2 metre boyunda 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

İpsala ilçesinde tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Recai Ateş'in ağına büyük bir balık takıldı.

Uzun uğraş sonucu yorulan balığı tekneye çıkarmayı başardığı yayın balığını görünce bir anlık şaşırması sevince dönüşen Ateş, uzun süredir böyle büyük bir balık yakalamadığını belirtti.

80 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balığı görenler şaşırdı.