CHP 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurultayda 917 delege oy kullanıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

CHP'NİN 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kurultayın yapılacağı salona geldi. Kurultayda, Divan Başkanlığı'na ise CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

ÖZEL "GÜVENSİZLİK OYU" TALEP ETTİ

Kurultay'ın açılış konuşmasını yapan Özel, önceki Kurultay'da seçilen PM ve YDK üyelerinden sadece ikisinin değişeceğini, bunların dışında blok liste ile seçim yapacaklarını bildirdi. Özel, "Teknik olarak kumpasları boşa çıkarmaya yönelik bu kurultayımızda istisnai ve bir daha tekrar edilmemek üzere blok liste ile oy kullanmanızı takdirlerinize sunacağız." dedi.

Delegelere, "Güvensizlik Oylaması" için çağrıda bulunan Özel, "Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben, bütün PM üyelerimiz, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim." diye konuştu.

CHP YÖNETİMİ DÜŞTÜ

Kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, delegeden güven oyu alamadı. Böylece CHP yönetimi düşmüş oldu. Bu durumun şaibenin ortadan kalkması için uygulanan bir taktik olduğu değerlendiriliyor. Yani, parti yönetimi, başkanlık ve PM ve YDK seçimi için bu yöntemi benimsemişti. Delege parti yönetiminin de isteği yönünde oy kullanmış oldu.

OYLAMA SONA ERDİ

Kurultayda, Özgür Özel'in tek aday olduğu Genel Başkanlık için oylama 11.55'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Genel başkanlık seçiminin ardından PM ve YDK seçimi yapılacak. Özel'in, tek aday olduğu seçimlerde blok liste yöntemi kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU SALONDA YER ALMADI

Kurultaya, eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayılçın katıldı, Kemal Kılıçdaroğlu ise salonda yer almadı.

CHP'Yİ KURULTAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Kurultay, süren davaların, partiye kayyum atanması veya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi yolunu açması ihtimaline karşı yapılıyor. Kurultay ile eski kurultaylara yönelik şaibe iddialarının ortadan kaldırılması ve süren davaların konusuz bırakılması amaçlanıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI NEDEN ALINDI?

CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay düzenleme kararı aldı. Olağanüstü kurultay için 900'ün üzerindeki delege imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı. "Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullanmıştı. Bu delegelerin oy kullanmaması, Özgür Özel'in seçildiği kurultaya yönelik iddiaların da ortadan kaldırılması için önem taşıyor.

Özel, 5 Kasım 2023 tarihinde 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP genel başkanı seçildi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kurultayda ilk turda Özgür Özel'den 18 oy eksik aldı. Genel başkanlık seçimi, ilk turda Özgür Özel'in mevcut genel başkan Kılıçdaroğlu'nun 18 oy farkla önünde bitirmesine rağmen iki adayın da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun, yani 684 delegenin desteğine ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Özgür Özel, ilk turda salt çoğunluğu sadece 2 oyla kaçırmıştı. İkinci tur oylaması, 5 Kasım'dayapıldı ve bu turda Özgür Özel 812 delgenin, Kılıçdaroğlu ise 536 delegenin oyunu aldı. Özgür Özel, 276 oy farkıyla CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Bazı hukukçular şaibeli delege sayısı nedeniyle seçimin farklı sonuçlanabileceğini savunuyordu ve davalar sırasında "satın alınan delegelerle bu sonucun sağlardığı" iddia ediliyordu. Bu iddiaları seslendirenler, kurultayın geçersiz sayılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyordu.

CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarının da ortadan kaldıracağını savunuyordu. CHP, kurultay öncesi Ankara İl Seçim Kurulu'nun iptale ilişkin kararını bekledi. İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz eden CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebi için "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.