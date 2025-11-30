İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargılandığı yolsuzluk davası sebebiyle affını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af talep mektubu yazan Netanyahu, affedilmesinin kamu yararına olacağını, bunun İsrail toplumundaki gerginliği azaltacağını savundu.

Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan olarak halkın farklı kesimleri arasında uzlaşma sağlamaya çalışmak gibi bir kamu sorumluluğumdan dolayı, davanın sona ermesinin, bu davayla ilgili olarak ortaya çıkan tartışmaların şiddetini azaltmaya yardımcı olacağından hiç şüphem yok.

İsrail Devleti'nin şu anda karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları ve siyasi fırsatlar karşısında, bölünmeleri gidermek, halk arasında birliği sağlamak ve devlet sistemlerine olan güveni yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım ve tüm devlet kurumlarının başkanlarının da aynısını yapmasını bekliyorum."

Yaklaşık 1,5 ay önce, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup yazarak, yolsuzluktan yargılanan Netanyahu için af çıkarmasını istedi.