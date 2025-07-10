Arca Çorum FK'da ikinci etap kamp kadrosu açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk etap kampına katılan geçen sezon kiralık verilen beş isim ile alt yapıdan çağrılan dört isim ikinci etap kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Tahsin Tam tarafindan açıklanan ikinci etap kadrosunda kaleciler Hasan Hüseyin Akınay, İbrahim Sehiç, Ahmet Said Kıvanç ve Mahmut Eren Güler ile Erkan Kaş, Furkan Enes Uyar, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Reçber, Zargo Toure, Eren Tunali, Uzeyir Ergün, Jo- seph Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Coşgun Dineyev, Oğuz Gürbulak, Kenan Fakılı, Yusuf Erdoğan, Geraldo De Costa, Semih Akyıldız, Eren Karadağ, Furkan Çetinkaya, Mert Aktaş, Ali Akman, Emeka Eze ve Hasan Ege Akdoğan bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takmın alt yapısından iki isim kanat oyuncusu Furkan Çetinkaya, sol bek Furkan Enes Uyar ile geçen sezonda Çorum FK A takımında profesyonel kadroda yer alan Taha İbrahim Reçber ikinci etap kampına alındı.

Alt yapıdan Abdullah Güler, Burak Kılıçoğlu, Furkan Efe Ak ve Eminn Arslan ikinci etap kamp kadrosunda yer almadı.

Geçtiğimiz sezon farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen isimler Onur Alp Sarman, Berkay Arı, Polat Abay ve Can Efe Bozacı ve Ali Akkuş ise bu sezonda kiralık olarak başka kulüplere verilecek.