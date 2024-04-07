Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişiyi taşıyan otomobilin takla attığı kazada araçta bulunanların tamamı yaralanarak hastanelik oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, kaza Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. 72 AAZ 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

6'SI ÇOCUK 9 KİŞİ YARALI

Kazada; otomobilde bulunan E.Ç. (5), N.K. (65), M. A. (39), A.H. (4), M.A (2), H.Ş. (2), Y. Ş. (19)., L.Y.Ş (5) ve S.Ş. (1) yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.