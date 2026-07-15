Çorum'da Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı 35. Sokak'ta ikamet eden 9 yaşındaki Enes Eymen Dobak ile aynı mahallede komşuları olan 10 yaşındaki Kayra Şahin'den yaklaşık 24 saattir haber alınamıyor.



Edinilen bilgilere göre, iki çocuk dün öğleden sonra saat 14.30-15.00 sıralarında evden ayrıldı. O saatten bu yana kendilerine ulaşılamazken, aileleri büyük endişe içerisinde çocuklarını arıyor.



AİLE YARDIM BEKLİYOR

Enes Eymen Dobak'ın annesi Fatma Dobak ile babası Sadık Dobak, çocuklarını gören veya yerlerini bilen vatandaşlardan yardım istedi.



Kayıp çocuklardan Enes Eymen Dobak'ın üzerinde mavi tişört ve sarı şort, Kayra Şahin'in ise koyu mavi tişört ve kot pantolon bulunduğu öğrenildi.



Çocukları gören veya haklarında herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermeleri ya da en yakın emniyet birimine başvurmaları önemle rica olunur.